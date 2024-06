VHN Cat MF Urinary-Satiety

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY karma sucha to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów, opracowana w celu rozpuszczania kamieni struwitowych, oraz w celu zapobiegania ponownemu ich tworzeniu, a także w celu redukcji nadmiernej masy ciała. Właściwości sprzyjające powstawaniu moczu nienasyconego struwitem lub właściwości metastabilizujące w odniesieniu do struwitu lub właściwości zakwaszające mocz. ZALECENIA: przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultacje z lekarzem weterynarii. Karme URINARY S/O + SATIETY w postaci suchej należy stosować przez 5–12 tygodni w celu rozpuszczania kamieni struwitowych; w celu zapobiegania ponownemu tworzeniu sie kamieni struwitowych karmę należy podawać początkowo przez okres do 6 miesiecy oraz do osiągniecia docelowej masy ciała i po jej osiągnieciu, jeżeli jest to wymagane do utrzymania docelowej masy ciała. W przypadku kotów, u których wprowadzana jest dieta, zaleca sie przestrzeganie okresu przejsciowego. Aby osiagnąć skuteczną redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego dziennego pobrania energii.

