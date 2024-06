SHN Maxi Puppy w sosie

INFORMACJE O PRODUKCIE

Karma mokra ROYAL CANIN® Maxi Puppy w sosie została specjalnie opracowana, aby pokrywać w pełni potrzeby pokarmowe szczeniąt ras dużych. Karma jest przeznaczona dla szczeniąt w wieku od 2 do 15 miesięcy, które po zakończeniu wzrostu osiągną masę ciała 26-44 kg Specjalnie opracowana karma mokra w formie zanurzonych w apetycznym sosie kawałków, o wielkości i teksturze odpowiedniej dla szczeniąt ras dużych. Receptura zawiera kompleks o potwierdzonej skuteczności, obejmujący witaminy C i E, wspomagający naturalne mechanizmy obronne szczeniąt w czasie, gdy ich układ odpornościowy wciąż się rozwija. Karma została wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3 (w tym DHA), które mają korzystny, udowodniony naukowo, wpływ na wspomaganie zdrowego rozwoju mózgu u szczeniąt. Dzięki kombinacji korzystnie działających prebiotyków oraz wysokostrawnych białek karma ROYAL CANIN® Maxi Puppy w sosie wspomaga zdrową równowagę mikrobioty jelitowej, co wpływa również na prawidłowe trawienie. Karma mokra ROYAL CANIN® Maxi Puppy w sosie zapewnia szczenięciu wzbogacone doznania sensoryczne, wspomaga nawodnienie organizmu i doskonale nadaje się do karmienia mieszanego w połączeniu z karmą suchą ROYAL CANIN® Maxi Puppy. Po ukończeniu 15 miesiąca życia psy ras dużych potrzebują diety, która jest odpowiednio dostosowana do potrzeb pokarmowych dorosłego psa. W tym czasie należy przejść na karmę dla psów dorosłych ras dużych, np. ROYAL CANIN® Maxi Adult, dostępną w formie karmy suchej lub mokrej (kawałki w sosie).

