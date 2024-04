INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: · Wspomaganie układu immunologicznego · Prawidłowe trawienie · Wysoki poziom energii. Karma ROYAL CANIN® Mini Puppy została opracowana specjalnie dla szczeniąt od 2 do 10 miesiąca życia, ras małych do 10 kg. Wzrost to kluczowy okres w życiu psa - to czas poznawania nowego otoczenia, domowników czy zwierząt już mieszkających w domu. W tym okresie układ immunologiczny szczenięcia cały czas się rozwija. Karma ROYAL CANIN® Mini Puppy zawiera opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy, w tym witaminę E, wspomagający rozwój naturalnych mechanizmów obronnych u szczeniąt. Krokiety niewielkich rozmiarów, dostosowane do drobnych szczęk szczeniąt, ułatwiają rozgryzanie karmy i sprzyjają higienie jamy ustnej, a zastosowanie naturalnych substancji aromatycznych pobudza apetyt nawet najbardziej wybrednych psów. Dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P) oraz prebiotyków, karma ROYAL CANIN® Mini Puppy sprzyja prawidłowemu trawieniu i utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej jelit, co wpływa na zmniejszenie nieprzyjemnego zapachu i objętości odchodów. Mając na uwadze preferencje żywieniowe psów, karma ROYAL CANIN® Mini Puppy jest dostępna także w formie mokrej, w postaci smakowitych kawałków w sosie. W przypadku żywienia karmą mokrą i suchą należy zapoznać się z tabelą dawkowania, aby dobrać odpowiednią porcję poszczególnych karm.

