VHN Dog MF Renal-Hypoallergenic

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC karma sucha to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów, opracowana w celu wspomagania funkcji nerek w przypadku ich przewlekłej niewydolności oraz w celu obniżenia nietolerancji składników i substancji odżywczych. Ograniczony poziom fosforu. Hydrolizowane białko i wyselekcjonowane źródła weglowodanów. Zaleca sie wprowadzenie diety Renal, jak tylko poziom kreatyniny przekroczy wartości referencyjne (co odpowiada zaawansowanemu stadium 2), zanim objawy choroby nie ulegną znacznemu nasileniu oraz zanim nie dojdzie do utraty apetytu. W przypadku podejrzenia niepożądanych reakcji na pokarm, dietę należy wprowadzić bez okresu przejściowego. ZALECENIA: Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultacje z lekarzem weterynarii. Karme RENAL + HYPOALLERGENIC w postaci suchej należy stosować początkowo przez okres do 6 miesiecy w celu wspomagania funkcji nerek w przypadku ich przewlekłej niewydolności; w celu obniżenia nietolerancji składników i substancji odżywczych karmę należy stosować przez 3 do 8 tygodni, a jeżeli objawy nietolerancji ustapią – do jednego roku. Dieta Renal–Hypoallergenic może być stosowana do końca życia zwierzęcia.

