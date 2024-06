VHN Dog MF Urinary-Satiety

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY karma sucha to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów, opracowana w celu rozpuszczania kamieni struwitowych, oraz w celu zapobiegania ponownemu ich tworzeniu, a także w celu redukcji nadmiernej masy ciała. Własciwości sprzyjające powstawaniu moczu nienasyconego struwitem lub własciwości metastabilizujace w odniesieniu do struwitu lub właściwości zakwaszajace mocz. ZALECENIA: przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca sie konsultacje z lekarzem weterynarii. Karmę URINARY S/O + SATIETY w postaci suchej należy stosować przez 5–12 tygodni w celu rozpuszczania kamieni struwitowych; w celu zapobiegania ponownemu tworzeniu się kamieni struwitowych karme należy podawać początkowo przez okres do 6 miesięcy oraz do osiagnięcia docelowej masy ciała i po jej osiagnięciu, jeżeli jest to wymagane do utrzymania docelowej masy ciała. Aby osiagnąć skuteczną redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego dziennego pobrania energii.

