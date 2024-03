Todos nós sabemos a importância que tem para a saúde do cão receber o tratamento que prescreve o veterinário. No entanto, quando este tratamento é oral e consiste em que o cão tome um comprimido (pílula ou cápsula), o dono tem muitas dificuldades para cumprir este requisito. Ou melhor, um de cada três donos reconhece que o seu animal de estimação cospe os medicamentos para cães quando se trata de um comprimido.

Até agora, tínhamos que dar os

ao nosso cão forçando a ingestão destas ou escondendo o medicamento numa comida apetitosa para ele, como por exemplo, a comida húmida para cães.

comprimidos

Dado que esta forma de atuar desequilibra consideravelmente a dieta do cão durante o tratamento e que, em determinadas ocasiões, os fornecimentos nutricionais adicionais com os quais se “engana” o cão para tomar o mediacemnto podiam agravar a doença, a Royal Canin fabricou os produtos Pill Assist, cujos resultados certificam-se em 97% dos casos.



À continuação tem toda a informação sobre o Pill Assist:

O Pill Assist significa uma ajuda real para os donos?

O Pill Assist significa uma verdadeira ajuda para os donos de animais de estimação porque facilita que o cão engula a medicação, o que certifica o resultado da prescrição veterinária. Assim, o Pill Assist evita recorrer a prémios ou comida adicional para dar ao cão os medicamentos dele, com a conseguinte vantagem que significa evitar o fornecimento extra de calorias e o desequilíbrio da dieta dele. Além disso, o Pill Assist contém vitaminas e prebióticos que ajudam a fortalecer a saúde do animal de estimação.

O Pill Assist pode utilizar-se com qualquer tipo de medicamentos?

Os produtos Pill Assist foram fabricados para serem moldados e, assim, adaptarem-se à maior parte dos comprimidos e das cápsulas do mercado.

O Pill Assist serve para todos os tamanhos de cães?

O Pill Assist fabricou-se em dois tamanhos: um para cães pequenos (com menos de 10 quilos); e outro para os restantes tamanhos (cães com um peso superior a 10 quilos).

Quantas calorias tem o Pill Assist?

Depende de cada produto. Por isso, as unidades do Pill Assist para os cães pequenos têm à volta de 10 calorias cada uma e as fabricadas para cães de tamanho maior, à volta de 25 calorias cada unidade. Assim, o Pill Assist não é uma dieta completa e equilibrada, mas um complemento à dieta do cão durante o tiempo que precise de tomar os medicamentos para cães prescritos pelo veterinário.

Quantas vezes por dia pode tomar o Pill Assist?

Recomenda-se que o Pill Assist não ultrapasse 10% das calorias diárias totais da dieta do cão.

Uma vez que está aberto, quanto tempo é que se conserva o Pill Assist em bom estado?

É preciso conservá-lo num lugar seco, bem fechado, a uma temperatura moderada e dentro da embalagem original. Não se recomenda conservá-lo aberto mais de um mês.

O Pill Assist é hipoalergénico?

Os produtos Pill Assist não foram especificamente formulados para serem subministrados a cães que sofrem alergias alimentares, por isso, se o seu cão tem alguma sensibilidade deste tipo, deve estar atento aos sinais de reação.

Como é que se utiliza o Pill Assist?

É muito fácil:

1. Escolha o produto Pill Assist adequado ao tamanho do seu cão. A diferença não está na sua fórmula, mas no tamanho de cada unidade do Pill Assist.

2. Introduza no buraco o comprimido que tem de tomar.

3. Moldeie o produto para envolver completamente o comprimido.

4. Dê-o ao seu cão e certifique-se que o engole sem rejeitar o comprimido.



Lembre-se que, a utilização do Pill Assist facilita o cumprimento dos tratamentos, o que favorece a recuperação e a saúde do seu cão. Uma grande ajuda para si!