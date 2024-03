Em países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, são várias as empresas já apoiam a iniciativa. E, apesar de ainda não ser uma prática rotineira em Portugal, cada vez há mais empresas que se estão a juntar a ela, permitindo que os animais de estimação acompanhem os trabalhadores e juntando-se a iniciativas tais como: O dia do cão no trabalho.

Nos escritórios da Royal Canin, os trabalhadores podem estar com os seus cães, gatos ou periquitos durante todo o dia de trabalho:

• Quando chega um animal de estimação, recebe uma cama e um recipiente para a água.

• Os animais de estimação podem andar livremente pelo escritório todo, desfrutar de espaços exclusivos para eles e até entrar em reuniões.

De acordo com vários estudos (como o realizado pela Universidade de Lincoln, ou o barómetro que avalia a perceção de partilhar espaços de trabalho com animais domésticos PAWrometer™), levar os animais de estimação para o trabalho diminui o stress e aumenta a produtividade, tanto dos próprios tutores como dos seus colegas. Acariciá-los e brincar com eles tem um efeito calmante. Ficaram entusiasmados por experimentar esta prática na vossa empresa? Vão ver que não se vão arrepender!