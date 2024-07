Os gatos Abissínios podem ser muito afetuosos, mas nos seus próprios termos e quando estão de bom humor. Têm muito charme, mas podem ser muito malandros.

O Abissínio é um gato brincalhão e ativo, que se dá bem com um companheiro que o ajude a brincar. Tornam-se muito ligados às pessoas que vivem com eles e gostam de estar com na sua companhia em todos os momentos. O Abissínio é uma raça social, enérgica, leal e relativamente faladora.

