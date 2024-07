Brincalhão, com uma expressão doce e aberta, e uma pelagem curta e lustrosa, o gato Shorthair Americano reflete o aspeto felino dos seus antepassados de caça. Os Shorthairs Americanos são gatos afáveis e descontraídos. São muito populares entre as famílias devido ao seu temperamento brincalhão e à sua tolerância com as crianças.

Em geral, são inteligentes e muito interessados em tudo o que os rodeia. Gostam da companhia das pessoas, mas não abdicam da sua independência. Esta raça é conhecida pela sua longevidade, pela saúde robusta, personalidade amigável e paciência com cães e outros animais de estimação.

