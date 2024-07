O Bombay adapta-se bem a estilos de vida agitados e geralmente dá-se com todos os membros da família. Regra geral, o Bombay conjuga o temperamento descontraído e a natureza robusta do Shorthair Americano com a personalidade social, curiosa e amorosa do Burmês.

Esta raça é muito ativa e interessada em tudo o que a rodeia. O facto de quererem estar sempre acompanhados significa que ficam infelizes sozinhos, por isso, se se ausentar durante longos períodos do dia considere comprar outro gato para fazerem companhia um ao outro.

