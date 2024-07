Longhair Britânico

Os Longhairs Britânicos são muito sociáveis e gostam de estar com pessoas, particularmente com os tutores. Gostam de brincar sozinhos, divertindo-se na ausência do tutor, mas também gostam de dormir muito e de ser abraçados.

Estes gatos adoram comida e, com os seus hábitos sedentários, podem ganhar peso rapidamente, por isso é importante estar atento à quantidade para garantir que não ficam com excesso de peso.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)