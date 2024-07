A personalidade do Burmês levou à sua popularidade generalizada; são cães que gostam das pessoas que os rodeiam e estão tão felizes com crianças como com outros animais.

São muito confiantes, têm grande agilidade e não é raro que saltem alto para agarrar alguma coisa. Se o gato for deixado sozinho em casa durante longos períodos de tempo, é aconselhável ter outro animal de estimação para lhe fazer companhia.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)