Os Burmilla precisam de fazer parte da família. Adoram atenção e não é raro exigirem mimos. Apesar de serem curiosos e amigáveis, os Burmilla não dão imediatamente confiança a estranhos, mas acabam por se afeiçoar aos convidados.

Divertido, amoroso e, no entanto, sossegado e carinhoso, este gato bem-humorado dá-se bem com as crianças e com outros animais. Em suma, um caráter inteligente e curioso e uma personalidade extremamente afetuosa constituem algumas das qualidades mais atraentes dos Burmilla.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)