O Cymric é um gato muito calmo com uma inteligência social elevada. São gatos orientados para as pessoas e formam laços sólidos com as suas famílias.

Dão-se bem com crianças e outros animais de estimação quando são apresentados corretamente. Estes gatos calmos e de temperamento equilibrado têm muito afeto para dar e preferem não ficar sozinhos durante longos períodos de tempo.

