O Devon Rex é um gato brincalhão, com qualquer coisa de malandro, dedicado ao seu tutor. Nunca são tão felizes como quando o seu tutor está por perto e pode participar em jogos. Estes gatos pequenos e atarefados adaptam-se bem a uma casa ativa, prosperando na companhia dos seres humanos.

São uma raça muito orientada para as pessoas, que se dá bem em famílias grandes. São ótimos com crianças e dão-se bem com outros animais de estimação da família. Os Devons podem ter um grande apetite, pelo que deve ter o cuidado de limitar a comida se começarem a ganhar muito peso - especialmente no caso de gatos esterilizados.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)