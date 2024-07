Os gatos orientais não gostam de ser ignorados e preferem ser o centro das atenções. Como tal, podem ser muito exigentes em termos de tempo e unir-se fortemente a um único tutor.

Os gatos orientais têm uma personalidade forte e geralmente são muito vocais, por vezes com uma voz alta que usam para comunicar com os seres humanos. Gostam de estar com as pessoas e têm uma grande necessidade de companhia humana.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)