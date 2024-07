Os Pixiebobs são gatos altamente inteligentes, sociáveis, ativos e ousados que gostam de brincar com outros animais. São gatos curiosos, sociáveis, que querem estar perto de si e comunicam as suas necessidades através de chilreios, gorjeios e do ocasional roncos.

A cauda do Pixiebob pode ser curta ou média, dobrada ou enredada, mas é sempre flexível e deve ser sempre tratada com cuidado.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)