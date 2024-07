Apesar da sua aparência frágil, o Cornish Rex é uma raça muito resistente. São animais de estimação perfeitos para os tutores que querem um gato ativo que participe na vida familiar.

O Cornish Rex é definitivamente um gato de colo e costumam gostar de todos os colos. Dão-se bem com os outros animais e são o animal de estimação ideal para as crianças. Adoram correr e trepar, pelo que precisam de espaço. O Cornish Rex também gosta de aproveitar o ar livre, seja na varanda ou no jardim.

