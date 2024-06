Com as mesmas origens que o Scottish Fold, e nascido nas mesmas ninhadas, a única diferença entre os dois gatos são as orelhas.

Enquanto as orelhas de um Scottish Fold estão encostadas à cabeça, o Scottish Straight tem orelhas verticais de tamanho médio. Para além de gostarem muito de dormir, os Scottish Folds são brincalhões e dão-se bem tanto com crianças como com os outros animais de estimação da família, depois de devidamente apresentados aos mesmos.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)