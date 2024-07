O Singapura é um gatinho curioso, extrovertido, brincalhão mas não destrutivo, que insiste em ajudá-lo em tudo o que faz.

São muito inteligentes e interativos com as pessoas e permanecem assim até à velhice. Vivo e ativo, o Singapura é um gato carinhoso e brincalhão com uma voz suave e doce. Também se dá bem com outros gatos.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)