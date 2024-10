Perda de pelo devido a limpeza excessiva do gato

A limpeza é a forma principal como os gatos se mantêm asseados e com uma pele saudável. No entanto, uma limpeza excessiva pode levar à perda de pelo e ter outros efeitos colaterais.

Quando um gato se limpa, usa a sua língua áspera para livrar o pelo e a pele de parasitas, pelos mortos, detritos e outros elementos irritantes. Mas a sua língua também consegue partir os pelos, o que provoca perda de pelo. Se o seu gato se limpar em demasia no mesmo sítio da pelagem, acabará eventualmente por reparar numa zona que fica sem pelo ou cujo pelo é mais fraco. Como o seu gato está a ingerir mais pelo morto, pode começar a formar bolas de pelo, pois o aparelho digestivo não consegue processar e eliminar o pelo de uma forma eficaz.

A limpeza excessiva pode ser um sintoma de problemas comportamentais. Se o seu gato se sentir particularmente stressado, pode usar a limpeza como um comportamento de substituição para se acalmar. Este comportamento também pode dever-se a tédio. Se o ambiente do seu gato não lhe estiver a propiciar estímulos, irá limpar-se mais do que o necessário. Se notar sinais de excesso de limpeza no seu gato, é importante consultar um médico veterinário que poderá analisar o problema consigo e ajudar a identificar as suas causas.

Perda de pelo devido à dieta do gato

Se a comida do seu gato não lhe estiver a fornecer tudo o que a pele e a pelagem precisam para se manterem saudáveis, o gato poderá começar a ter perda de pelo ou uma pelagem debilitada.

A pele e o pelo de um gato precisam de uma quantidade significativa de proteína para serem saudáveis e crescerem bem. Cerca de 30% da sua ingestão diária de proteína é usada para renovar e construir a sua pele. A falta de proteína de elevada qualidade na dieta ou a existência de proteína que seja muito difícil de digerir, pode resultar em pelos finos e quebradiços e até mesmo na perda de pelo.

A vitamina A e a vitamina E também são muito importantes para manter a pelagem do gato saudável e prevenir a perda de pelo. Estas vitaminas regulam o crescimento celular e atuam como antioxidantes naturais. A falta destas vitaminas pode provocar problemas no modo como o seu gato produz o principal componente do pelo, a queratina.

Em geral, a perda de pelo pode ser facilmente corrigida nos gatos combinando um tratamento médico, mudanças no ambiente em que vive o gato e novas escolhas alimentares. Vá ao médico veterinário, pois ele conseguirá identificar a causa da perda de pelo do seu gato e a melhor solução possível.