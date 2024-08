O miado do gato

O miado não é a única maneira de nos “falarem”, sendo que também podem ronronar, bufar, rosnar e até mesmo transmitir chamamentos sexuais, mas tudo isto está incluído no seu vocabulário interespecífico que, em diversas circunstâncias, utilizam com as pessoas. Mas para saber o que é exatamente o miado, e por que razão ele nos é tão generosamente dedicado, convém previamente esclarecerem-se alguns conceitos.

SOS infantil

Com base nas palavras, o ser humano pode insultar, elogiar, ameaçar, seduzir… Mas nos animais, que carecem de vocabulário, o tom ou a frequência do som são um alerta das intenções de quem o emite. Um tom grave, como um ronco (ou rosnado de um cão, por exemplo) é ameaçador, enquanto um tom mais agudo “pede” proteção. O choro dos bebés e os chamamentos dos cachorros incluem-se no mesmo padrão: o de falta de proteção, a pedir ajuda.

Curiosamente, tal como a “musicologia”, é de salientar que o miado tem uma frequência alta, infantil, como já vimos, de 700-800 hertz (Hz). A que outro som felino, dentro dos 12 ou 13 classificados, se parece mais?

Bem, não são exatamente o bufar ou os grunhidos (de baixa frequência, entre os 100 e os 250 Hz), mas sim o chamamento que os cachorros trocam com suas mães, mais conhecidos como “latir” ou “ganir”, entre os 250 e os 800 Hz.

Estes sons são vozes curtas, de 0,4 a 0,7 segundos (os miados mais curtos têm a duração de 0,6 segundos, embora o normal seja que se prolonguem entre 3 e 6), emitidos pelos gatinhos com menos de 4 semanas, para chamar a mãe em qualquer situação de alerta: quando são deixados sozinhos, quando têm frio ou quando estão com fome.

O chamamento por “frio” é o mais agudo, embora se vá igualando aos outros, uma vez que a partir das 4 semanas de vida o gatinho será capaz de regular a temperatura sozinho. Por outro lado, o chamamento de “estar preso” é o mais grave (relativamente ao seu tom), enquanto o de “solidão” é o mais longo. Obviamente que a mãe distingue perfeitamente cada um dos sons e responde aos seus cachorros com um tom semelhante.

Podemos agora observar alguma correlação entre os sons infantis e o miado, embora eles tenham as suas diferenças. O ronronar é sempre igual em todas as fases da vida do gato, tanto em adulto como em cachorro, não é alterado. Mas o miado, como tal, não existe nos cachorros. Assim como o chamamento infantil desaparece quando, com cerca de um mês de idade, deixam de depender da mãe, o miado surge pouco depois, a partir dos 3 meses. Podemos assim dizer que se trata da evolução e utilização de um som infantil.