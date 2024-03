O verão está a chegar e com ele aquelas férias de que tanto precisamos, mas ter um gato em casa pode resultar um pouco complicado. Devido à sua natureza, os gatos são muito intolerantes à mudança e uma viagem pode causar-lhes um stress enorme. Por isso é importante ser paciente e planear com antecedência a viagem com o seu gato, para evitar causar ansiedade e desconforto ao animal em todo o momento.

A mala de transporte em que o seu gato irá viajar é essencial para assegurar uma boa viagem, pelo que é importante que a limpe e prepare adequadamente (escolha uma mala de transporte homologada rígida e com rede, com um sistema de fecho seguro e adaptada ao tamanho do seu gato, para que este se possa deitar se o desejar). Se possível, deixe-a aberta em casa durante alguns dias antes da viagem, para que o seu gato a possa inspecionar e familiarizar-se com ela.



No dia da viagem, pode colocar um dos brinquedos favoritos do seu gato no interior da mala, o que ajudará a manter o animal entretido e mais calmo, e também pode colocar uma base absorvente no fundo da mala para que o seu gato possa fazer as suas necessidades se precisar, ou no caso de se enervar. Também é uma boa ideia levar consigo uma manta ou similar para cobrir a mala de transporte durante a viagem.



Evite dar-lhe comida 6 horas antes da viagem e leve sempre consigo água fresca para lhe dar quando ele precisar. Assim evitará qualquer possível desconforto digestivo. Além disso, certifique-se de que as condições meteorológicas durante a viagem são as ideais, nem demasiado quentes nem demasiado frias. Se tiver em conta estas recomendações gerais, qualquer viagem com o seu gato será mais tranquila.

Se a viagem for curta, o autocarro e o comboio são as melhores opções, mas para distâncias mais longas utilizamos habitualmente o avião. Um alimento que pode ajudar a acalmar o seu gato durante os momentos de maior stress da viagem é o Royal Canin Diet Calm CC 36. Em qualquer caso, consulte o seu veterinário para se assegurar de que este alimento é apto para o seu gato.

Quer pretenda viajar no seu próprio veículo ou utilizando os transportes públicos, aqui lhe deixamos alguns conselhos úteis para garantir que tudo corra sem problemas.

Essencial para viajar com o seu gato em todos os casos

Independentemente do meio de transporte que utilizar para viajar com o seu gato, é importante ter presentes as seguintes recomendações:



Lembre-se que o transporte do seu gato exigirá a documentação necessária , que depende do país de destino. De um modo geral, é necessário que o animal possua um passaporte sanitário com as vacinas em dia (especialmente a da raiva), um certificado de boa saúde e esteja identificado com um microchip ou uma tatuagem . Comprove com o lugar de destino se o método de identificação é obrigatório e se a desparasitação também deve constar no passaporte sanitário do animal .

Confirme o método de identificação , uma vez que o microchip de identificação é obrigatório em alguns países.

Não é recomendável realizar viagens longas com um gato doente ou muito velho . De igual modo, não é recomendável viajar com gatinhos muito novos (com menos de 4 meses de idade). Consulte o seu veterinário .

O seu veterinário também lhe dirá se pode administrar medicamentos ao seu gato para o descontrair durante a viagem . Nesse caso, respeite rigorosamente as instruções do veterinário .

Cubra a base da mala de transporte com um material absorvente e descartável. Esta medida é especialmente útil no caso de o animal vomitar . Para evitar o vómito , é melhor que o seu gato faça a viagem com o estômago vazio , deixando transcorrer pelo menos 6 horas desde a última ingesta de alimento .

É muito importante que o seu gato esteja previamente familiarizado com a mala de transporte , sendo aconselhável pulverizar a mala com feromonas 20 a 30 minutos antes da partida , para ajudar o animal a relaxar -se .

Independentemente do meio de transporte utilizado, é sempre boa ideia colocar uma etiqueta de identificação na mala de transporte, para o caso de esta se extraviar. Esta etiqueta deve incluir os dados de contacto do tutor do animal, incluindo o seu nome e um número de telefone de contacto.

Viajar com um gato em autocarro

Se viajar com o seu gato em autocarro, deve informar-se previamente sobre os seguintes aspetos relativos aos regulamentos e responsabilidades:





Segundo o Regulamento Geral de Trânsito Rodoviário , à exceção dos cães de assistência, não é possível transportar animais no habitáculo destinado aos passageiros se os veículos não dispuserem de um espaço especificamente dedicado a este fim . Assim, o gato deve ser colocado no porta-bagagens no lugar indicado pelo responsável da empresa, habitualmente o condutor.

Em condições normais , o transporte realiza-se sob a responsabilidade do viajante , pelo que não existe a possibilidade de reclamação em caso de qualquer contratempo que possa provocar quaisquer danos ao animal .

Avise com antecedência que irá viajar com um gato , uma vez que algumas empresas só permitem um único animal por autocarro.

Se mudar de país e de empresa de autocarros, assegure-se de conhecer previamente as condições em cada momento e local.







Viajar com um gato no comboio

Se viajar de comboio com o seu gato, recomendamos que tenha em consideração os seguintes pontos antes de reservar o seu bilhete e no dia da viagem, para esta decorra sem incidentes:



Como regra geral , o gato viaja na carruagem com o passageiro , sempre que os outros passageiros estejam de acordo .

O gato deve permanecer sempre dentro da mala de transporte , a qual deverá ter as características exigidas pela empresa ferroviária. Dimensões, estrutura, ventilação , etc.

Ao reservar o seu bilhete, indique que viaja com um gato , para o caso de ter de pagar uma taxa adicional . Em Espanha não existe nenhuma taxa aplicável para trajetos locais, mas existe uma taxa para trajetos de média ou longa distância.

Siga as instruções do pessoal da empresa ao posicionar a mala de transporte , pois pode ser proibido transportar a mala no colo.

Viajar de avião com um gato

Embora hoje em dia a maioria das companhias aéreas permitam viajar com um gato, esta opção não é recomendada pelo elevado stress que pode causar ao animal. Se decidir viajar de avião com o seu gato, é importante que tenha em conta o seguinte:

Pelo menos por enquanto , os animais são considerados como carga pelas companhias aéreas, pelo que devem ser despachados como bagagem . Existe apenas uma exceção no caso de o peso do animal não exceder um limite específico e de este viajar acompanhado por um passageiro . Cada companhia aérea tem as suas próprias regras, pelo que deve consultar as mesmas antes de viajar .

Quase todas as companhias aéreas permitem transportar um gato na cabine desde que este não exceda o peso máximo estabelecido (entre 6 e 8 quilos, incluindo a mala de transporte, dependendo da companhia aérea), mas também é habitual que se estabeleça um número máximo de animais por voo, pelo que deve assegurar -se de contratar antecipadamente esta opção .

Durante o voo, a mala de transporte deve ser colocada debaixo do assento do passageiro que transporta o animal . O espaço disponível debaixo do assento determina as dimensões máximas permitidas da mala de transporte. Neste caso, a utilização de malas de transporte não rígidas pode ser aceitável, mas é recomendável comprovar previamente que assim seja .

No verão, procure voar de manhã cedo ou à noite , com as temperaturas o mais baixas possível .

Se, desafortunadamente , o seu gato sofrer algum ferimento durante a viagem e tiver de o levar ao veterinário, peça um certificado para poder apresentar uma reclamação à empresa de transportes .

Viagem por correio expresso

Embora os requisitos para viajar com empresas de transporte de animais de estimação variem de uma para outra, para que o seu gato viaje desta forma é importante considerar os seguintes aspetos, para garantir a segurança e o bem-estar do animal: