INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os gatos em envelhecimento têm necessidades nutricionais diferentes dos gatos mais jovens; é por isso que é importante modificar a dieta do gato à medida que este envelhece, de forma a garantir que essas necessidades são sempre satisfeitas e mantidas. O ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ é adequado para gatos com mais de 12 anos e foi especialmente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais dos gatos seniores. Este alimento contém um croquete altamente palatável com uma textura dupla (crocante por fora, macio por dentro) que ajuda a estimular o apetite geral do gato sénior. O ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ contém um complexo de antioxidantes patenteado que suporta os gatos seniores durante todo o processo de envelhecimento. Graças a um teor moderado de fósforo, o ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ também ajuda a suportar uma função renal saudável, o que é altamente benéfico em gatos seniores. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ também está disponível sob a forma de alimento húmido seja num delicioso molho ou numa suculenta geleia. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu gato recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

