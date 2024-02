Programa de Cuidados

PROGRAMA DE CONTROLO DE APETITE: 1. Fornecer uma nutrição completa e equilibrada com os alimentos secos e húmidos APPETITE CONTROL CARE da ROYAL CANIN®, permite-lhe escolher a combinação perfeita para o seu gato. 2. Recompense-o com croquetes retirados da sua porção diária, em vez de guloseimas. Mais importante ainda, siga as recomendações da embalagem. 3. Mantenha o seu gato ativo com jogos em casa e comedouros do tipo quebra-cabeças. 4. Se tiver dúvidas ou preocupações sobre a saúde do seu gato, contacte o seu médico veterinário.