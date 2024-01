INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para gatinhos de primeira idade, desde o nascimento até ao desmame, o ROYAL CANIN® Babycat Milk foi especialmente formulado para alimentar os gatinhos em caso de insuficiência ou de má qualidade do leite materno. A sua fórmula é tão próxima quanto possível do leite materno. A fórmula do Babycat Milk é fácil de preparar e dissolve-se instantaneamente, criando um substituto do leite totalmente homogéneo. O ROYAL CANIN® Babycat Milk é enriquecido com DHA - um ácido gordo essencial ómega 3 que está naturalmente presente no leite materno e desempenha um papel importante no desenvolvimento do cérebro do seu gatinho. Recomenda-se que consulte as orientações de alimentação incluídas na embalagem para se certificar de que o seu gatinho recebe a porção diária equilibrada para um suporte ótimo.

Ler mais