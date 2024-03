INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® British Shorthair Adult é especialmente formulado tendo em conta todas as necessidades nutricionais do seu gato British Shorthair adulto. Devido ao tipo de corpo pesado do seu gato, o nível de proteínas no ROYAL CANIN® British Shorthair Adult foi especificamente adaptado para ajudar a manter a massa muscular do seu gato. Este alimento é igualmente enriquecido com L-Carnitina, um nutriente envolvido no metabolismo da gordura saudável. A inclusão de ácidos gordos ómega 3 (EPA e DHA) ajuda a manter a saúde osteoarticular do seu gato – o que significa que este pode manter o seu nível normal de atividade sem qualquer desconforto. Além disso, o equilíbrio especificamente formulado de sais minerais neste alimento ajuda a suportar e manter a função cardíaca saudável do seu gato. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® British Shorthair Adult também está disponível sob a forma de alimento húmido num delicioso molho. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

