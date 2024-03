INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® British Shorthair Adult em molho é especialmente formulado tendo em conta todas as necessidades nutricionais do seu gato British Shorthair. Normalmente, o British Shorthair tem um corpo robusto, pesado e musculado. Sendo um gato naturalmente sólido e poderoso, o peso do seu gato deve derivar principalmente de músculo e não de gordura. Portanto, os nutrientes corretos (assim como, o tamanho correto das porções) são essenciais. O ROYAL CANIN® British Shorthair Adult em molho contém um nível moderado de energia e um teor de gordura adaptado (3,2%) para um controlo eficaz do peso. O ROYAL CANIN® British Shorthair Adult em molho contém um equilíbrio específico de nutrientes, incluindo uma variedade de vitaminas, não só para manter um pelo saudável e bem nutrido, mas também para apoiar e manter uma pele saudável. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® British Shorthair Adult também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e saborosos. Se está a pensar em mix-feeding, basta seguir as nossas diretrizes de alimentação para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

