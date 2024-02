INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O período de crescimento do seu gatinho British Shorthair é um momento de mudanças e de novas descobertas. Para desenvolver o tipo de corpo forte e musculado que é típico desta raça, o seu gatinho precisa do suporte nutricional correto. O alimento ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten é especialmente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais únicas do seu gatinho; dar ao seu gatinho o melhor início de vida irá abrir caminho para um desenvolvimento saudável até à idade adulta. Enquanto o sistema imunitário do seu gatinho ainda se está a desenvolver, este precisa de um pouco de apoio adicional da sua dieta. O complexo patenteado de antioxidantes neste alimento inclui a essencial vitamina E e ajuda a apoiar as defesas naturais do seu gatinho. Como o sistema digestivo do seu gatinho permanece imaturo até aos 12 meses, é importante selecionar alimentos que incluam proteínas de elevada qualidade para a sua saúde digestiva. Por essa razão, este alimento contém proteínas com uma elevada digestibilidade (L.I.P.); uma forma de proteína que é especificamente conhecida por ser elevadíssima digestibilidade. Também contém prebióticos que ajudam a suportar um bom equilíbrio da flora intestinal. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten também está disponível sob a forma de alimento húmido num delicioso molho. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

Ler mais