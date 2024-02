ROYAL CANIN® DENTAL CARE

ROYAL CANIN® DENTAL CARE Nutrição completa com um croquete formulado com uma textura específica com efeito escovagem dos dentes do seu gato quando mastiga. Este efeito, juntamente com o efeito da mastigação, ajuda a limitar a acumulação de placa bacteriana e tártaro em cada refeição. A manutenção de uma boa higiene oral é essencial para a saúde geral do seu gato.