Digest Sensitive Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Digest Sensitive em molho proporciona uma dieta com uma elevada digestibilidade para gatos, os quais, por vezes, têm estômagos sensíveis. Também contém nutrientes especialmente selecionados que ajudam a reduzir o odor fecal do seu gato. A elevada taxa de digestibilidade fornecida pelo ROYAL CANIN® Digest Sensitive em molho irá garantir que o seu gato recebe uma maior quantidade dos nutrientes de que necessita. O baixo teor de gordura existente nesta dieta também pode contribuir para manter um peso ideal e saudável. Este alimento apresenta um nível ideal de proteínas para suportar a força muscular e óssea ao mesmo tempo que mantém a saúde digestiva do seu gato. Também irá garantir que, quando o seu gato defecar, o odor não seja perturbadoramente forte – o que, por si só, é um sinal de boa saúde digestiva. Esta dieta também ajuda a suportar a saúde do sistema urinário através de uma concentração ideal e reduzida de sais minerais. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Digest Sensitive também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e aromáticos. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

