Programa de Cuidados

PROGRAMA DE CUIDADOS DIGESTIVOS: 1. Experimente o alimento húmido DIGESTIVE CARE da ROYAL CANIN® como o complemento perfeito para esta fórmula seca. 2. Evite alimentar seu gato com comida para humanos, petiscos inadequados ou mudar bruscamente a comida do seu gato. 3. Tente manter um horário regular de alimentação e certifique-se de que não haja mudanças repentinas na rotina diária do seu gato para promover uma ingestão e digestão saudáveis. 4. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre a saúde do seu gato, entre em contacte com seu médico veterinário.