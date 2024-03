INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Fit 32 é adequado para gatos adultos a partir de 1 ano e até aos 7 anos e foi especialmente concebido para satisfazer todas as necessidades nutricionais do seu gato para apoiar e manter a situação saudável em que o seu gato se encontra. O seu gato precisa de nutrição de elevada qualidade para satisfazer todas as exigências da vida adulta – é por isso que o ROYAL CANIN® Fit 32 possui um perfil nutricional ideal que contém o nível adequado de nutrientes benéficos para ajudar a apoiar e manter a boa saúde do seu gato adulto. Além disso, o ROYAL CANIN® Fit 32 é formulado com um nível equilibrado de nutrientes benéficos – como uma variedade de vitaminas e sais minerais – para ajudar a manter um sistema urinário saudável de gatos adultos como o seu. Graças à inclusão de fibras alimentares específicas, o ROYAL CANIN® Fit 32 também ajuda o seu gato a libertar-se de peloque possa ter ingerido. Isto significa que a ocorrência de bolas de pelo é significativamente reduzida.

