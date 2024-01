INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Hair & Skin Care é uma fórmula nutricionalmente completa e equilibrada, especialmente formulada para promover a saúde da pele e pelagem do seu gato. Esta fórmula contém ácidos gordos ómega 3 e ómega 6 - incluindo GLA, EPA e DHA - para ajudar e nutrir a pele e a pelagem do seu gato de dentro para fora. A combinação sinérgica de vitaminas nesta fórmula ajuda a reforçar a função de "barreira" da pele do seu gato, que a protege contra o ambiente. O ROYAL CANIN® Hair & Skin Care apresenta resultados comprovados. O nosso estudo* demonstrou que mais de 90% dos tutores observaram uma boa qualidade da pele e da pelagem após apenas 3 semanas a alimentar o seu gato com este alimento. A ROYAL CANIN® Hair & Skin Care está também disponível em 2 texturas diferentes de alimento húmido: geleia e molho. A mistura de alimentos húmidos e secos proporciona variedade e benefícios. *Estudo interno da Royal Canin

