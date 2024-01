INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Muitas vezes, os gatos passam grande parte do seu dia a limpar-se e, portanto, podem engolir grandes quantidades de pelo. Este pelo ingerido pode ficar compactado no trato digestivo, resultando na formação de bolas de pelo que são depois regurgitadas ou eliminadas nas fezes. O ROYAL CANIN® Hairball Care é composto por uma mistura específica de fibras alimentares, incluindo Psyllium (rico em mucilagem) e fibras insolúveis para ajudar a estimular naturalmente um trânsito intestinal saudável. Em resultado disso, o pelo engolido diariamente pode ser eliminado nas suas fezes em vez de se acumular no estômago e ser regurgitado. O ROYAL CANIN® Hairball Care contém uma combinação precisa de nutrientes com elevado teor proteico (34%) e elevado teor de gordura (15%) para garantir que é mantido de forma eficaz um nível saudável de nutrientes. Está comprovado que o ROYAL CANIN® Hairball Care elimina duas vezes mais o pelo em excesso no corpo de um gato após 14 dias de utilização. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Hairball Care também está disponível sob a forma de alimento húmido num delicioso molho. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

