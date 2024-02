Hairball Care Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

As bolas de pelos ocorrem quando o pelo fica no estômago do seu gato sem passar pelo aparelho digestivo. A maioria do pelo percorre o trato digestivo com facilidade, mas grandes quantidades de pelo podem resultar em bolas de pelo. É por isso que o ROYAL CANIN® Hairball Care em molho é formulado para ajudar o seu gato a eliminar o pelo ingerido através da estimulação da passagem do trânsito intestinal – removendo qualquer excesso de pelo que normalmente permanecesse no estômago. O ROYAL CANIN® Hairball Care em molho também ajuda a manter o peso ideal do seu gato – com um baixo teor de gordura de apenas 2,7%. Também são incluídos ácidos gordos essenciais para ajudar a fornecer energia valiosa. A elevada digestibilidade é suportada através da inclusão de fibra dietética no ROYAL CANIN® Hairball Care em molho, o que contribui para uma flora intestinal equilibrada e uma atividade saudável do trato intestinal. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Hairball Care também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e aromáticos. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

