INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os gatos adultos de interior, como o seu, tendem a fazer menos exercício do que os gatos de exterior e é por isso que uma dieta equilibrada e completa que contenha nutrientes benéficos é importante para uma saúde ótima. O ROYAL CANIN® Indoor 27 contém uma proteína (L.I.P.) que é especificamente selecionada pela sua elevada digestibilidade. Esta proteína também ajuda a reduzir a quantidade de fezes do seu gato, assim como reduz o odor desagradável das fezes que ocorre quando os gatos têm um trânsito intestinal mais lento devido à falta de exercício. Este alimento tem um teor moderado de gordura para garantir que a ingestão de calorias do seu gato está alinhada com o seu nível de atividade – o teor calórico também contribui para a manutenção de um peso saudável. É comum que os gatos de interior passem longos períodos a limparem-se. Graças à inclusão de fibras alimentares específicas, como o Psyllium, este alimento também ajuda a estimular a eliminar o pelo ingerido – resultando numa redução significativamente da quantidade de bolas de pelo. Também estão disponíveis variações do alimento ROYAL CANIN® Indoor dry, dependendo do estilo de vida, aparência e idade do seu gato: Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair e Indoor 7+.

