INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os gatos adultos de interior, como o seu, necessitam de ter uma dieta completa e equilibrada para garantir uma saúde ótima quando surgem os primeiros sinais de envelhecimento. Indicado para gatos com mais de 7 anos, o ROYAL CANIN® Indoor 7+ foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu gato adulto de interior. O ROYAL CANIN® Indoor 7+ foi enriquecido com nutrientes específicos, tais como: polifenóis de chá verde, vitamina C, EPA e DHA. Estes nutrientes ajudam o seu gato a enfrentar os primeiros sinais de envelhecimento. Também se procedeu à seleção de proteínas especificas (L.I.Ps) devido à sua elevada digestibilidade. As proteínas de elevada digestibilidade não só ajudam a reduzir a quantidade de matéria fecal do seu gato, como também minimizam o odor. É importante que o seu gato sénior receba nutrientes que contribuam para o bom funcionamento do seu sistema urinário. O ROYAL CANIN® Indoor 7+ foi formulado especificamente para esse fim. Ao reforçar e preservar a função urinária, o seu gato enfrentará comodamente os primeiros sinais de envelhecimento. O alimento seco ROYAL CANIN® Indoor também está disponível noutras versões, de acordo com o estilo de vida, a pelagem e a idade do seu gato: Indoor 27 Indoor Appetite Control Indoor Long Hair.

Ler mais