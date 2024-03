Instinctive 7+ Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para gatos com mais de 7 anos, o ROYAL CANIN® Instinctive 7+ em molho foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu gato adulto. À medida que o seu gato envelhece, com o passar do tempo os seus níveis de atividade naturalmente diminuem. O ROYAL CANIN® Instinctive 7+ em molho contém um exclusivo complexo de antioxidantes que ajuda a reforçar a vitalidade do seu gato. Algo que também pode mudar com o tempo são as preferências do seu gato, um determinado alimento que até então satisfazia o palato do seu gato pode deixar de o satisfazer. É por essa razão que o ROYAL CANIN® Instinctive 7+ em molho foi especificamente formulado para ir de encontro ao perfil nutricional ótimo instintivamente preferido pelos gatos adultos como o seu. Mais, o ROYAL CANIN® Instinctive 7+ em molho também contém um teor adaptado de fósforo. Isso contribui para o saudável funcionamento dos rins. Para atender às preferências particulares de cada gato, o ROYAL CANIN® Instinctive 7+ também está disponível numa suculenta geleia.

