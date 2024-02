Instinctive Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Ao alimentar o seu gato, é possível alinhar aquilo que este realmente quer comer com aquilo que este precisa de comer para manter a sua saúde nutricional. Escolher o alimento certo para o seu gato é essencial para suportar um estilo de vida saudável e se o seu gato desfrutar do seu alimento, ainda melhor. O ROYAL CANIN® Instinctive em molho é formulado para corresponder ao perfil macronutricional ideal instintivamente preferido pelos gatos adultos. Com nutrientes cuidadosamente selecionados para uma palatabilidade perfeita, o produto final é uma refeição ao qual o seu gato simplesmente não será capaz de resistir. Graças à inclusão de uma grande variedade de vitaminas, sais minerais e aminoácidos (todos eles necessários para manter a saúde e o crescimento normal), o seu gato estará a consumir alimentos altamente digeríveis e nutricionalmente equilibrados. A combinação de nutrientes não só foi concebida para ser instintivamente comestível e nutricionalmente saudável, mas também foi formulada para ajudar o seu gato a manter um peso ideal e a suportar um sistema urinário saudável. O ROYAL CANIN® Instinctive em molho contém um nível ideal de teor de gordura para o fornecimento de níveis de energia. Além disso, a mistura de fibras e proteínas contribui para a sensação de saciedade. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Instinctive também está disponível numa suculenta geleia ou num delicioso paté.

