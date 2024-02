Instinctive Loaf

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

A hora das refeições é, muitas vezes, a parte mais importante da vida de um gato adulto – tanto do ponto de vista nutricional como da satisfação que um alimento aromático proporciona. Para gatos mais exigentes, pode ser mais difícil fornecer os nutrientes necessários para suportar os níveis de saúde e para manter um peso ideal – simplesmente porque o alimento que o seu gato comia anteriormente não tinha o sabor, aroma e textura necessários para lhe abrir o apetite. O ROYAL CANIN® Instinctive em molho é formulado para corresponder ao perfil macronutricional ideal instintivamente preferido pelos gatos adultos. Com nutrientes cuidadosamente selecionados para uma palatabilidade perfeita, o produto final é uma refeição ao qual o seu gato simplesmente não será capaz de resistir. Graças à inclusão de uma grande variedade de vitaminas, sais minerais e aminoácidos (todos eles necessários para manter a saúde geral e o crescimento normal), o seu gato estará a consumir alimentos de elevada digestibilidade e nutricionalmente equilibrados. O ROYAL CANIN® Instinctive em molho contém o nível recomendado de teor de gordura para uma regulação adequada dos níveis de energia. Além disso, a mistura de fibras e proteínas contribui para a sensação de se sentirem saciados. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Instinctive também está disponível numa suculenta geleia ou num aromático molho. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

