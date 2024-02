INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® Maine Coon Adult em molho é especialmente formulado tendo em conta as necessidades desta raça específica. Podemos garantir que satisfaz as necessidades nutricionais do Maine Coon é tão importante para nós como para si. É preciso ter-se uma atenção especial para suportar a saúde geral e condição osteoarticular. O ROYAL CANIN® Maine Coon Adult em molho é enriquecido com taurina, DHA e EPA (ácidos gordos ómega 3) para ajudar a manter a força muscular e óssea, assim como para suportar uma função cardíaca saudável. O ROYAL CANIN® Maine Coon Adult em molho também contém uma fórmula de energia altamente concentrada para fornecer ao seu gato grande os níveis de energia necessários para que este possa completar as suas rotinas diárias. O gato Maine Coon tem um pelo denso e semilongo com um subpelo fino e macio. Os aminoácidos específicos, as vitaminas, os ácidos gordos ómega 3 e ómega 6 contidos em ROYAL CANIN® Maine Coon Adult em molho irá ajudar a manter a saúde da pele e do pelo seu gato. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Maine Coon Adult em molho também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e saborosos. Se está a pensar em mix-feeding, basta seguir as nossas diretrizes de alimentação para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

