INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® Maine Coon Adult é especialmente formulado tendo em conta as necessidades desta raça específica. Podemos garantir que satisfazer as necessidades nutricionais do Maine Coon é tão importante para nós como para si. O Maine Coon é o maior gato domesticado do mundo e a sua impressionante estatura é combinada com uma natureza verdadeiramente dócil. A sua sólida estrutura óssea e corpo musculado podem torná-lo três vezes mais pesado do que o gato médio. Devido ao seu grande tamanho e estrutura óssea, é preciso ter-se uma atenção especial para garantir a saúde e condição osteoarticular. O alimento ROYAL CANIN® Maine Coon Adult é enriquecido com taurina, DHA e EPA (ácidos gordos ómega 3) para ajudar a suportar e manter uma função cardíaca saudável. O Maine Coon tem uma mandíbula grande que lhe confere uma forma característica de preensão e mastigação da comida. Por isso, o croquete no ROYAL CANIN® Maine Coon Adult é especialmente concebido para ser muito grande e em forma de cubo – prolongando a ação da mastigação, o que ajuda a manter uma boa higiene oral. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Maine Coon Adult também está disponível sob a forma de alimento húmido num delicioso molho. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

