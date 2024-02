INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten é especialmente formulado tendo em conta as necessidades do seu gatinho Maine Coon. Ao introduzir uma dieta nutritiva desde os primeiros dias do seu gato, irá ajudar a suportar a sua saúde a longo prazo e à medida que este cresce até atingir o seu tamanho adulto. Embora o sistema digestivo do seu gatinho esteja em desenvolvimento, este contudo, continua imaturo. É por essa razão que o seu gatinho deverá ter uma dieta com proteínas de elevadas qualidade que possam apoiar e manter uma digestão saudável. O ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten contém uma proteína com uma elevada digestibilidade (L.I.P.), assim como prebióticos que ajudam a suportar a flora intestinal do seu gatinho. À medida que o seu gatinho Maine Coon cresce, as suas defesas naturais continuam a desenvolver-se; o complexo patenteado de antioxidantes (como a vitamina E) no alimento ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten ajuda a manter as defesas naturais do seu gatinho à medida que este se desenvolve. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten também está disponível sob a forma de alimento húmido num delicioso molho. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

