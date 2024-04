INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult é formulado tendo em conta as necessidades específicas da raça Bosques da Noruega. O seu croquete de três ramificações feito à medida é adaptado à mandíbula forte do gato Bosques da Noruega, incentivando a mastigação prolongada, de forma a reduzir a velocidade de ingestão. Uma mistura específica de fibras ajuda a estimular naturalmente o trânsito intestinal do seu gato e ajuda a reduzir e controlar a formação de bolas de pelo. O gato Bosques da Noruega tem uma pelagem espessa que consiste numa camada de pelo superior repelente da água e um subpelo espesso e grosso para isolamento. O exclusivo complexo de nutrientes do alimento ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult ajuda a apoiar o papel de barreira cutânea para manter eficazmente uma saúde perfeita da pele e uma boa condição da pelagem. Contendo uma fórmula adaptada que ajuda a manter um peso corporal ideal, o alimento ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult também ajuda a manter a saúde osteoarticular. Este alimento é enriquecido com L-Carnitina, um nutriente importante no metabolismo da gordura saudável.

