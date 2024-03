INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Se o seu gato passa tempo ao ar livre e leva um estilo de vida ativo, é importante garantir que a sua dieta efetivamente suporta as suas defesas naturais. O ROYAL CANIN® Outdoor possui um elevado teor energético e calórico para garantir que satisfaz as necessidades nutricionais dos gatos com um estilo de vida ativo e ao ar livre. Ter uma dieta altamente energética também irá ajudar o seu gato a lidar com as mudanças climáticas ao longo das estações. Desenvolvido com uma fórmula especial de antioxidantes nutricionais, o ROYAL CANIN® Outdoor ajuda a suportar o sistema imunitário do seu gato; enquanto a inclusão de prebióticos suporta a flora intestinal para uma saúde intestinal ideal. Para ajudar na execução de movimentos extenuantes, como correr, saltar e subir a coisas, o ROYAL CANIN® Outdoor contém uma combinação de ácidos gordos ómega 3 (EPA e DHA) para suportar a saúde articular do seu gato.

