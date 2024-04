INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

A raça Persa tem oficialmente o pelo mais longo e denso de todas as raças de gatos! É por isso que o ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf contém uma combinação especial e exclusiva de nutrientes para ajudar a apoiar o papel de barreira de defesa da pele de preservação da saúde da pele e na manutenção das suas camadas de pelo comprido e lustroso. O ROYAL CANIN Persian adult loaf foi formulado com uma textura delicada e adaptada para uma ótima palatabilidade. Também ajuda a manter a saúde digestiva com uma variedade de proteínas com uma elevada digestibilidade e uma mistura específica de fibras, juntamente com um nível preciso de vitaminas e substâncias minerais. O Persa é um gato de tamanho médio, mas pode parecer maior devido ao generoso pelo e subpelo que o envolve. Além de alimentar o seu gato Persa com uma dieta ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, recomendamos que escove e desembarace o pelo do seu gato diariamente. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e saborosos.

