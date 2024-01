INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O gato Persa tem o pelo mais longo e denso de todas as raças de gatos. Isto significa que tipicamente precisa de consumir mais nutrientes focados na saúde da pele e pelagem do que outras raças de gatos. É por isso que o ROYAL CANIN® Persian Adult contém um complexo exclusivo de nutrientes para ajudar no papel de barreira de defesa da pele para preservação da boa saúde da pele e da pelagem. Devido ao seu pelo longo, o gato Persa é propenso à formação de bolas de pelo, o que pode causar desconforto. No entanto, graças ao ROYAL CANIN® Persian Adult, o pelo solto ingerido é eliminado, a formação de bolas de pelo é controlada e o trânsito intestinal é naturalmente estimulado através de uma mistura específica de fibras (incluindo Psyllium rico em mucilagem). O desempenho digestivo é igualmente mantido através de Proteínas com uma elevada digestibilidade (ou L.I.P.), prebióticos e ácidos gordos ómega 3 e ómega 6. Além disto, o croquete feita à medida do ROYAL CANIN® Persian Adult tem uma forma de amêndoa com uma ótima superfície de contacto – facilitando a preensão e a mastigação pelo gato Persa. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Persian Adult também está disponível sob a forma de alimento húmido num suave e delicioso paté. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

