INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O gatinho Persa tem características típicas da raça que têm de ser levadas em conta quando escolhe a sua alimentação. O bem-estar e o crescimento do seu gatinho Persa merecem uma atenção especial, especialmente enquanto o seu sistema imunitário ainda está em desenvolvimento. O ROYAL CANIN® Persian Kitten é formulado tendo em conta as necessidades específicas do seu gatinho Persa. Ao dar-lhe alimento com o melhor suporte nutricional, está a dar-lhe um início de vida mais saudável. Tem sido observado pelos criadores que o sistema digestivo do seu gatinho Persa se irá desenvolver gradualmente e permanecer imaturo durante algum tempo. É por isso que o ROYAL CANIN® Persian Kitten é formulado com proteínas com uma elevada digestibilidade e da mais elevada qualidade. Também contém um teor de fibra adaptado (incluindo Psyllium) e prebióticos para ajudar a suportar um bom equilíbrio da flora intestinal. O tipo de croquete no ROYAL CANIN® Persian Kitten é concebido tendo em conta a mandíbula e a cabeça do gatinho Persa; a sua forma pequena e retangular e a sua textura macia facilitam a sua preensão e mastigação com sucesso. Por essa razão, este alimento especialmente formulado inclui um complexo patenteado de antioxidantes, incluindo vitamina E, para ajudar a suportar as suas defesas naturais.

