INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para gatos adultos, o ROYAL CANIN® Protein Exigent foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais dos felinos com um apetite mais caprichoso, como o seu. Alguns gatos com um apetite mais caprichoso demonstram preferência por alimentos ricos em proteína. O ROYAL CANIN® Protein Exigent contém um teor equilibrado de proteínas, hidratos de carbono e gorduras para estimular e satisfazer naturalmente o apetite dos gatos que revelam esta preferência. O ROYAL CANIN® Protein Exigent contém um teor energético especificamente adaptado que ajuda o seu gato a manter o peso saudável. Mais, a fórmula do ROYAL CANIN® Protein Exigent também contém um teor equilibrado de sais minerais que ajuda a reforçar e a preservar a saúde do sistema urinário do seu gato adulto. A ROYAL CANIN® desenvolveu 3 fórmulas diferentes para satisfazer, inclusive, o apetite dos gatos mais caprichosos! Estes produtos fazem todos parte da gama Feline Preference e também incluem o ROYAL CANIN® Savour Exigent e o ROYAL CANIN® Aroma Exigent.

Ler mais